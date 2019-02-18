Порошенко уволил своего советника, захотевшего стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника, бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом на грядущих выборах 31 марта, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Украинские новости".

Отмечается, что документ об увольнении Смешко был подписан еще 14 января 2019 года. Смешко занимал должность советника с октября 2014 года. 25 января он подал документы в ЦИК Украины для регистрации кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Лидером последних соцопросов стал шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский (19%), глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко занимает второе место.