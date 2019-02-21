Выйти из дома вовремя, но в итоге всё равно опоздать. Знакомо? В такой ситуации раньше мог оказаться любой житель Алтайского края, который отправлялся в столицу по рабочим или другим важным вопросам. Над московскими пробками, кажется, устали шутить даже известные комики. Это факт, с которым приходится мириться ...

Хотя, зачем заранее обрекать себя на проигрыш в битве за пунктуальность? Теперь есть все шансы успеть на встречу вовремя, а, возможно, даже выпить чашечку кофе до её начала.

Международный аэропорт Барнаула им. Г. С. Титова и авиакомпания "ИрАэро" сообщили об открытии нового рейса в Москву(ДМД). Это самые ранние вылеты! Из Барнаула самолёт авиакомпании отправляется в 6.00 ежедневно кроме понедельника и четверга. А обратно из столичного аэропорта Домодедово этим же рейсом можно вернуться и прибыть в Барнаул в 5 часов утра.

фото airaltay.ru

Рабочие командировки и другие срочные дела в Москве можно планировать уже со 2 марта — именно в этот день из Барнаула в столицу впервые отправится самый ранний рейс, выполняемый авиакомпанией "ИрАэро".

Стоимость перелета от 8000 рублей в одну сторону с учётом ручной клади (5 кг) и багажа (20 кг). Это на данный момент самое выгодное предложение для жителей нашего региона!

Билеты уже есть на сайте перевозчика и в авиакассах аэропорта Барнаула.

Всю информацию можно уточнить по единому телефону сети авиакасс: (3852) 350353.



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