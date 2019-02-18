Член Комитета Госдумы по природным ресурсам Константин Слыщенко заявил, что перед Масленой неделей, которая начнется с 4 марта, эксперты прогнозируют всплеск продажи контрафактной икры, пишет "Парламентская газета".

Поддельная красная и черная икра наносит серьезный ущерб здоровью россиян. По данным Минздрава, фальсифицированная икра и иная рыбная продукция могут быть причиной различных болезней.

По словам Слыщенко, всплеск отравлений икрой в России приходится на Новый год и Масленицу, когда россияне начинают массово закупать деликатес.

Депутат считает, что перед праздником в России возможно серьезное увеличение на прилавках объема контрафактной и поддельной икры.

С ноября депутаты Госдумы совместно с экспертами начали следить за статистикой. Так, 13 тонн контрафактной икры 30 ноября было изъято в Магаданской области. Крупные партии икры также были изъяли 10 декабря в Ростовской области, 27 – в Москве, 29 – в Волгоградской области, 30 декабря – в Тверской области.

По данным Роспотребнадзора, с 24 декабря 2018 по 10 января 2019 года проверено более 2,3 тысячи объектов торговой сети, на каждом пятом из которых выявлены нарушения при реализации икры ценных пород рыб. По результатам контроля изъято из реализации 125,6 тонны продукции.