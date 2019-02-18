Образовательный фонд для одаренных детей "Талант и успех", одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг президента России Владимира Путина, получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, пишет РБК.

Виолончелист Сергей Ролдугин стал широко известен весной 2016 года после утечки файлов из панамской офшорной компании Mossack Fonseca. Сообщалось, что Ролдугин связан с сетью офшоров, оперирующих миллиардами долларов. Управление активами велось из банка "Россия", который называют "банком друзей Путина". Кстати, Ролдугин также имеет свой Орден Александра Невского.

Согласно данным базы СПАРК, лицензию выдал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Издание направило запрос в фонд "Талант и успех" с просьбой уточнить, зачем организации лицензия на продажу алкоголя.

Как отметил ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, фонд проводит большое количество конференций, поэтому запрос на продажу алкоголя видится логичным.

Образовательный фонд "Талант и успех" в 2014 году учредил по инициативе Владимира Путина образовательный центр "Сириус" в Сочи. Заявленная цель "Сириуса" — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин. В октябре прошлого года сообщалось, что за ближайшие три года фонд получит на свое развитие более 6,3 млрд рублей из бюджета.

Сам Ролдугин говорил о своей дружбе с Путиным следующее: "Володя учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел. Так вот, познакомились. Потом меня забрали в армию, я служил в Ленинграде. Он как-то приехал ко мне на своем "Запорожце". Я через забор перелез и убежал в самоволку. И мы поехали кататься на машине по ночному Ленинграду. У машины глушитель был сломан, мы с ним гоняли и пели песни".