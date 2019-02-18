Журналист Роман Супер собрался снять документальное кино о рэпере Кирилле Толмацком (Децл), умершем после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года.

Ранее Роман Супер вместе с журналистом Катериной Гордеевой сделал документальное расследование "Театральное дело" о процессе Кирилла Серебренникова. Этот фильм был награжден премиями "Лавровая ветвь", "Профессия — журналист" и "Редколлегия".

О своей затее Роман сообщил на краудфандинговой платформе "Планета", сняв небольшой поясняющий видеоролик.

"До этого дня я не очень понимал людей возраста моих родителей, которые после смерти своих знаменитых сверстников бросали этот обязательный пафосный штамп: "Ушла эпоха". Не понимал, потому что никогда прежде не хоронил ровесников, сделавших что-то для хип-хопа, в самом широком смысле. А теперь пришло время понять", — рассказал журналист.

Он заявил, что хочет снять байопик о Децле, чтобы рассказать всем, кем на самом деле был Толмацкий — каких он взглядов придерживался и в какой России мечтал жить. По его мнению, это, возможно, самый недооцененный русский музыкант, который попытался сделать не так, как все, а по-своему.

На странице проекта сообщается, что на съемки этой картины требуется 3,5 миллиона рублей. На момент публикации собрано было 282 тысячи рублей.