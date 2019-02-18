Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в Минздраве намерены обсудить идею штрафов для россиян за слишком широкую талию, сообщает "Интерфаксу".

"Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим", — сказала Скворцова, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли с министерством идея измерения талии как одного из способов профилактики производственного здоровья.

Она отметила, что измерение талии — "обычная часть осмотра человека, чтобы определить индекс массы тела".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Японии действует программа оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. В этой стране мужчинам запрещено законом иметь талию больше 90 см, а женщинам — свыше 80 см. Если объемы превышают норму, гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования.