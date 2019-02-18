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Якубович прокомментировал расхватывание еды зрителями на "Поле чудес"

, ИА "Амител"
"Вот у нас такая традиция", - сказал он
Ранее в Сети появился фрагмент передачи, на котором зрители в студии расхватывают еду / Фото: a.kras.cc

Ранее в Сети появился фрагмент передачи, на котором зрители в студии расхватывают еду / Фото: a.kras.cc

Леонид Якубович дал комментарий касательно раздачи после съемок передачи "Капитал-шоу "Поле чудес", пишет "Российская газета".

Ранее в Сети появился фрагмент передачи, на котором запечатлено, как зрители в студии расхватывают еду на барабане.

Якубович пояснил, что это традиция такая — угощать зрителей после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки.

"Люди, которые это написали, здесь не живут, это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего", — предположил Якубович в беседе с "Комсомольской правдой".

Ведущий напомнил, что "на Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство". Он подчеркнул, что уже 28-29 лет на "Поле чудес" тем, что приносят в студию, угощают гостей. Также он отметил, что сама съемочная группа передачи никогда "не пользуется" привезенными яствами.

"Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится", — подытожил Якубович.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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