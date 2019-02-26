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Носить легенду – быть легендой: уникальные Levi's и где они "обитают" в Барнауле

, ИА "Амител"
В юбилей Ливая Страусса вспоминаем, как штаны для простых работяг завоевали планету Земля

Любители самой демократичной одежды – джинсов – могут смело отмечать 26 февраля большой праздник. Ровно 190 лет назад появился на свет бизнесмен, промышленник и основатель компании Levi Strauss & Co. Ливай Страусс. Он родился в Баварии, но в возрасте 18-ти лет эмигрировал в США, где два его брата уже занимались торговлей тканями.

Америка дала Ливаю новые возможности, и уже спустя год он активно занялся бизнесом. Предпринимательская карьера Страусса совпала с золотой лихорадкой в Калифорнии, куда Ливай и привез товар своих братьев. Вся продукция была раскуплена с корабля еще до захода в порт.

В итоге у молодого бизнесмена осталась только парусина, и Страусс заказал у портного брюки из этой ткани. Эти штаны также мгновенно раскупили. Поняв, что спрос на мужские брюки в Калифорнии, куда стянулись тысячи работяг, неимоверно высок, предприниматель скупил паруса на кораблях, стоявших в гавани, поскольку их экипажи бросили суда и отправились на прииски.

В 1853 году Страусс основал фирму Levi Strauss & Co. В вопросе реализации продукции бизнесмен не изменял себе и шил штаны из любой прочной ткани, доставляя товар в лагеря золотоискателей и в ближайшие городки.

Позже вместо парусины штаны начали шить из более мягкой французской ткани, которую называли "деним" (то есть из города Ним в Южной Франции, где эта ткань первоначально и изготовлялась).

Любопытно, что продукция мирового бренда связана и с Россией. Дело в том, что 20 мая 1873 года Ливай Страусс и эмигрант из Российской империи Джейкоб Дэвис получили патент на штаны с металлическими заклепками на карманах. Эту дату и можно считать днем рождения джинсов.

Только в первый год Страусс продал 21 тысячу штанов и курток с медными заклепками. Так появился прообраз современных джинсов – штанов, предназначенных для повседневной жизни и непростой работы, требующей от одежды практичности и крепости.

Высокое качество продукции Levi Strauss & Co. легло в основу знаменитой эмблемы компании – известного всем кожаного лейбла Levi's с двумя лошадьми, безуспешно пытающимися разорвать брюки. Этот лейбл появился в 1886 году.  

Уже к тому моменту продукция Ливая стала самостоятельным брендом, и собственно уникальность марки Levi's состоит в том, что именно она стала полностью ассоциироваться в массовом сознании с джинсами, как элементом гардероба.

В момент патента джинсы получили название "XX", однако нынешнее название "501®" им было присвоено лишь в 1890 году. До конца не ясно, с чем связан выбор именно этого порядкового номера. Но, как известно, именно эта модель стала самой популярной и в истории компании, и в истории джинсов вообще. Любопытно, что данная модель штанов изначально выпускалась без держателей для ремней, так как считалось, что мужчины будут носить их с подтяжками.

В начале XX века джинсовая одежда получила свое развитие. И немалую роль в этом сыграл прекрасный пол. Спрос на одежду Levi's был расширен благодаря женщинам – компания выпустила тунику и штаны для работы и отдыха.

Так продукция Levi Strauss & Co. все более и более входила в быт широких масс, не забывая, впрочем, и о главной целевой аудитории – рабочем классе и фермерах.

В итоге к середине XX века джинсы Levi's снискали мировую популярность, помимо своего качества, сформировав образ американской свободы, безграничных возможностей, народного признания и ориентированности на простых людей.

А вот для жителей нашей страны в глобализирующемся мире продукция Levi's долгое время была практически недоступна. Более того, джинсы вообще были символом мелкобуржуазности и идейного несоответствия. Хотя, конечно же, это был очевидный перегиб со стороны официальной советской идеологии – ведь изначально покупателями одежды Levi's были главным образом именно американские работяги.

Впрочем, сегодня времена изменились. В Барнауле без проблем приобрети одежду легендарного бренда можно в магазине Denim Store в самом сердце нашего города. Здесь широко представлен оригинальный деним не только Levi`s, но и таких ведущих мировых брендов, как Mustang, Lee и Wrangler. Все этого барнаульцы и гости краевой столицы могут купить в одном месте.

В магазине практикуется широкая система скидок. "У нас есть и сезонные скидки, и праздничные. Ценовая политика нашего магазина очень гибкая и интересная для потребителя", – подчеркивает владелец магазина Denim Store Евгений, который занимается реализацией брендовой джинсовой одежды уже более 10 лет и прекрасно знаком с тонкостями и историей легендарной продукции.

 

"Моя любовь к джинсам началась со школы, и остается со мной по сей день. А почему я занялся продажей джинсов? Да просто потому, что в нашем городе в свое время просто негде было приобрести нормальные штаны", – вспоминает собеседник.

Ну а что касается моделей Levi`s и трендов, которых придерживаются сегодня, Евгений отмечает: "Конечно, особой популярностью пользуется 501 модель. Всем понятно – это легенда. Но в целом берутся все модели. Кому-то нравится 527 – клеш, кому-то нравится слим – 511, кому-то по душе скинни – 510. Ограничений нет! Сегодняшняя мода хороша тем, что все носят то, что им нравится. А у нас можно подобрать все в соответствии со своими вкусами и фигурой".

Denim Store Барнаул Levi`s Lee Wrangler Mustang
Барнаул, проспект Строителей, 1/ проспект Ленина, 85 (вход со стороны проспекта Строителей)
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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