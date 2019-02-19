Футболист Аршавин при поддержке мужчин "своровал" у жены Mercedes

Футболист Андрей Аршавин в компании трех человек забрал автомобиль Mercedes у жены Алисы, с которой он требует один миллион евро, сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, как к автомобилю подходит Аршавин в сопровождении нескольких мужчин. После того, как он садится за руль автомобиля, сопровождавшие его мужчины уходят, а Mercedes Алисы уезжает.

Ранее представляющий интересы Алисы Аршавиной в деле о разводе и разделе имущества адвокат Александр Добровинский заявил, что футболист в компании шести громил вломился в дом к супруге и требовал на глазах у детей отдать ему ключи от машины.

Он подчеркнул, что это только один из эпизодов поведения футболиста в отношении с женой.

По его словам, Алиса настолько испугалась, что обратилась в полицию, но в ответ получила иск в суд, в котором Аршавин потребовал от нее один миллион евро. Когда Алиса сказала, что таких денег у нее нет, то он предложил ей отдать шубу и бриллианты, которые ей купил первый муж.

Развод Андрея и Алисы суд Санкт-Петербурга начнет рассматривать 26 февраля. Алиса проходит по бракоразводному процессу в качестве ответчика и заявителем по уголовным делам.