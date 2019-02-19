Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развитием уголовного дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и надеются, что на инвестиционном климате эта ситуация не скажется, передает ТАСС.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" при помощи мошеннической схемы с участием "Первого коллекторского бюро". По решению Басманного суда Калви арестован на 2 месяца.

Песков отметил, что Владимир Путин ранее неоднократно встречался с американцем Калви. Таким образом, он подтвердил, что в Кремле знают основателя Baring Vostok как крупного последовательного инвестора, который "всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности" российского рынка.

"Президент неоднократно встречался с Калви в связи с тем, что он по мере становления российского рынка находился здесь, активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, в экономических форумах", — подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что уголовное дело против Калви не входит в повестку Путина.

"Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь" — сказал Песков.

Он также добавил, что Калви нельзя считать виновным по какому-либо обвинению до решения суда.