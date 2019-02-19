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Салон лимузина Путина Aurus из проекта "Кортеж" показали на видео

, ИА "Амител"
Люксовый автомобиль находится в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun
Изнутри президентский лимузин отделан деревом и белой кожей / Фото: yandex.ru

Изнутри президентский лимузин отделан деревом и белой кожей / Фото: yandex.ru

Отечественный лимузин премиум-класса Aurus из проекта "Кортеж" представили на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТК "Звезда", публикуя видео салона автомобиля.

Люксовый автомобиль находится в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun. Изнутри президентский лимузин отделан деревом и белой кожей. Вместо приборной панели в премиум-авто установили два больших монитора, а места для пассажиров оснастили мультимедийной системой. Также там есть специальные экраны, передающие изображение с внешних камер.

Ранее сообщалось, что лимузины премиум-класса Aurus из проекта "Кортеж" будут собираться в ОАЭ. Предзаказы на производство автомобиля принимаются с 15 февраля.

Лимузин Aurus впервые был показан общественности во время инаугурации Владимира Путина в 2018 году.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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