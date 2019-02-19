Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объяснил, почему он временно поручил исполнение обязанностей главы председателю республиканского правительства Муслиму Хучиеву.

"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп", — пояснил Кадыров.

Он отметил, что на последующие дни у него были запланированы важные командировки: "Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей главы ЧР председателю правительства ЧР Муслиму Хучиеву, чтобы Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях".

"Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально. С 16 февраля в полном объеме выполняю свои должностные обязанности. И вам советую заниматься спортом, если желаете быстро справиться с разными недугами", — добавил Кадыров.

Ранее сообщалось о документе, который датирован 11 февраля. Причем даты окончания полномочий Хучиева отсутствуют. Как пояснил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, формулировка о нетрудоспособности, используемая в распоряжении, появляется тогда, когда человек выходит на больничный.