Безработный 28-летний житель Барнаула убил сожительницу и спрятал тело в выгребной яме, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В начале февраля в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщив о безвестном исчезновении матери.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело 43-летней женщины в выгребной яме возле ее дома. По обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержали ее сожителя.

Как установлено следствием, ранее судимый молодой человек познакомился с женщиной в 2018 году и стал жить с ней в ее доме.

Он нередко бил ее, когда находился в алкогольном опьянении. В декабре, после очередного жестокого избиения, наутро молодой человек обнаружил хозяйку жилья мертвой.

Не желая нести ответственность за ее гибель, он спрятал тело женщины в выгребной яме, засыпав ее мусором. Несколько месяцев вплоть до задержания барнаулец продолжал жить в ее квартире.

В настоящее время следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины горожанина. Расследование уголовного дела продолжается.