60-летняя жительница Барнаула стал жертвой обмана, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что деньги пенсионерки под угрозой, пока она не выполнит все необходимые действия для защиты своей банковской карты.

Пожилая женщина под диктовку мошенника выполнила все операции, после чего обнаружила, что с ее счета списано 138 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские призывают жителей Барнаула не сообщать данные своей банковской карты. Лучше перезвонить на "горячую линию" банка и проверить поступившую информацию.