Стала известна предполагаемая причина смерти вратаря "Ударника" Андрея Горохова во время матча Ночной Хоккейной лиги в Новосибирской области, сообщает НДН.инфо.

Товарищ хоккеиста Ренат Галимов рассказал, что по его информации голкипер умер из-за оторвавшегося тромба.

Издание уточняет, что скорее всего 55-летний спортсмен погиб от тромбоэмболии (закупорки тромбом) легочной артерии.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели хоккеиста следователи регионального СУ СКР проводят доследственную проверку.

Напомним, 17 февраля на 11 минуте первого периода матча "Ударник" – "Титаны" новосибирцу стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выехала на лед, но не смогла спасти мужчину.

Прощание с Андреем Гороховым пройдет сегодня, 19 февраля, с 14:00 до 15:00 по адресу ул. Кропоткина, 112.