Убийство мужчины, работавшего вахтовым методом, раскрыли следственные органы в Алтайском крае – обвинение в преступлении предъявлено 49-летней женщине.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 5 февраля этого года поступили данные о безвестном исчезновении 43-летнего жителя села Павловск.

В рамках проверки следователи установили криминальный характер безвестного исчезновения гражданина. В подполе дома, где проживал пропавший, под забитыми досками были обнаружены его вещи, а в грунте – тело с признаками насильственной смерти.

"По подозрению в убийстве была задержана 49-летняя сожительница брата потерпевшего, погибшего в прошлом году, которая проживала в этом же доме. По данным следствия, в начале февраля 2019 года в утреннее время между находящимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и женщиной возник конфликт. На просьбу обвиняемой дать деньги, мужчина выразился грубой нецензурной бранью, в связи с чем женщина, движимая местью, взяла топор и нанесла им не менее четырех ударов в область головы и шеи потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", – уточняют в СКР.

Женщине предъявлено обвинение, она находится под стражей.