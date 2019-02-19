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Почти все население Курил выступает против передачи островов Японии

, ИА "Амител"
96% опрошенных считают, что территория должна остаться российской
96% населения Курил считает, что территория должна остаться российской / Фото: pixabay.com

96% населения Курил считает, что территория должна остаться российской / Фото: pixabay.com

Почти все местное население Курильских островов выступают против передачи их Японии, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство (98%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды. При этом 96% из них считает, что территория должна остаться российской.

Примечательно, что доля противников передачи Курил Японии немного отличается на разных островах, но при этом везде составляет абсолютное большинство.

Так, на Итурупе соответствующее мнение выразили 97% опрошенных, на Кунашире — 96%, на Шикотане — 92%.

В зависимости от возраста респондентов уровень поддержки сохранения российского статуса варьируется совсем незначительно – от 94% до 97%.

Напомним, 9 октября 1956 года СССР и Япония приняли Московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран.

Однако после подписания договора между США и Японией о размещении на японской территории американских войск ситуация осложнилась.

Москва заявила, что не будет рассматривать вопрос передачи островов, поскольку это расширит территории, используемые американскими силами.

Япония, со свой стороны, отказалась снять притязания на два других острова – Кунашир и Итуруп.

В итоге положения декларации так и не были реализованы, а мирный договор между СССР и Японией не был подписан.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

19.02.2019 10:12
- гость -

Я сомневаюсь, что жители курил проголосовали против. Это пропаганда. Жители Курил были бы рады жить в Япии, а не на территории совдепии

0  0
19.02.2019 10:15
Станиславский

не верю

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