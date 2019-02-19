Александр Друзь отправляется в Калифорнию, где планирует презентовать свою детскую книгу, сообщает "Московский Комсомолец".

По информации дочери знатока Инны Друзь, скандал с публичными обвинениями в попытке подкупа никак не повлиял на планы отца лично презентовать свой сборник для детей "Эня, Томас и другие".

"Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были", – прокомментировала девушка.

По ее словам, мероприятие было анонсировано еще до того, как случился скандал.

"Такие вещи нельзя так просто взять и отменить", – аргументировала Инна Друзь.

Книги с автографом автора американцы смогут приобрести за 20 долларов. При этом за вход на презентацию тоже придется заплатить. Он обойдется в 5 долларов.

Напомним, ранее главный редактор телешоу Первого канала "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил в попытке подкупа магистра "Что? Где? Когда?" Александра Друзя. В ответ на это знаток заявил, что как раз журналист пытался втянуть его в нечистую историю.