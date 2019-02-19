Росстат опубликовал сведения о значительном падении цены на бензин и другие виды топлива, сообщает РИА "Новости".

Так, в сравнении с декабрем стоимость бензина в России упала на 19,1%, а сжиженные пропан и бутан – на 17,2%.

Существенное понижение цены отмечается также на судовое (9,3%) и дизельное (9,2%) топливо, нефтяные кокс (8%) и парафины (6,8%), реактивное топливо керосинового типа (6,2%).

Кроме того, зафиксировано уменьшение стоимости стабильного газового конденсата (на 5,4%), нефтяных дорожных битумов (на 4,9%) и топочного мазута (на 3,5%).

Напомним, в Алтайском крае в январе стоимость АИ-92 составила 40,98 рубля, АИ-95 – 42,77 рубля, ДТ – 47,19 рубля, а АИ-98 – 48,3 рубля. Это одни из самых низких цен в Сибири и России.