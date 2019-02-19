Антитеррористические учения пройдут в Новоалтайске 20 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"С учетом поступающих вводных запланирована отработка первоочередных мероприятий, предусмотренных "желтым" и "красным" уровнями террористической опасности. Активная фаза учений состоится с 11:00 до 18:00, основным объектом станет культурно-досуговый центр "Космос" в городе Новоалтайске, который, согласно легенде, будет захвачен группой террористов", — отмечают в ведомстве.

Участие в учении примут подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, пограничного управления ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления.

Граждан предупреждают о возможном проведении досмотровых мероприятий.

Ограничение движения транспорта и граждан коснется прилегающих к культурно-досуговому центру улиц и будет действовать 20 февраля с 11:00 до 18:00.

Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.