Сопоставив коэффициенты ставок на победу стран в Евровидении-2019, в eurovisionworld.com выяснили, что больше всего шансов у России.

Вероятность победы в престижном европейском музыкальном конкурсе представителя РФ Сергея Лазарева оценили в 13%.

По прогнозу букмекеров, ближайший его конкурент – это пока еще не объявленный представитель Швеции. Его шансы на уровне 9%.

Третьим, с 7%, стал итальянец Mahmood, который представит на суд публики свою песню Soldi.

5-процентные шансы у бельгийского певца Эльо Вассамийе. Вероятность победы остальных участников не превышает 3%, уверены букмекеры.

Сергею Лазареву во второй раз доверено представлять Россию на конкурсе. В 2016 году он занял второе место. По его словам, претендовать на триумф исполнитель намерен с песней, которую написали Филипп Киркоров и композитор из Греции.