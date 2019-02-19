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Карантин из-за вспышки бешенства ввели в селе Акулово на территории Первомайского района Алтайского края.

Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Виктор Томенко.

В документе говорится: "Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Озерная, д. 18 — д. 26 (четная сторона), д. 31 — д. 39 (нечетная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством".

Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить организацию ограничительных мероприятий, а также разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, периодические подобные меры в связи со вспышками бешенства применяются в населенных пунктах Алтайского края. При этом иногда карантин приходится вводить в весьма крупных селах и даже городах.