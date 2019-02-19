Губернаторы 16 американских штатов подали совместный иск в федеральный окружной суд в Сан-Франциско на президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Главная претензия политиков в том, что глава государства не имеет право вводить режим ЧП, чтобы получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Они утверждают, что решения по распределению средств может принимать только Конгресс, следовательно, действия Трампа незаконны.

Документ подписали представители Вирджинии, Гавайи, Делавэра, Иллинойса, Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Миннесоты, Мичигана, Мэна, Мэриленда, Невады, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Нью-Мексико и Орегона.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп объявил режим ЧП в США. Он объяснил его введение угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе. Таким методом политик пытается добиться получения средств на строительство стены, отделяющую Соединенные Штаты от Мексики.