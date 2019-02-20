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"Вот бы изобрели таблетку от диабета": история сильной девочки из Барнаула

, ИА "Амител"
Сахарный диабет входит в тройку самых опасных заболеваний. Последствия недуга – от потери зрения до летальных исходов

Текст и фото Ольги Стародубцевой

 

Руки маленькой Веры уже привыкли к постоянным уколам. Без регулярного контроля сахара в крови ее жизнь в опасности. Показатель близок к нулю – диабетическая кома. Близок к тридцати – снова кома. Держать эту цифру под контролем для Веры теперь смысл жизни. Все вместо радостного, беззаботного детства. А ведь для девочки есть выход – помпа, с помощью которой инсулин будет понемногу, дозировано поступать в организм.

Школа, друзья, театральный кружок с долгими и упорными репетициями, художественная школа. Через край плещет желание жить и творить… Все это еще год назад было в жизни тринадцатилетней Веры. Один день изменил все, превратив ее из обычной девчонки-подростка в инвалида.

Почти год назад, 22 февраля 2018 года, у Веры началась сильная тошнота. В школе маме Оксане сказали, что у половины класса ротавирусная инфекция. Оксана начала промывать дочке желудок, к вечеру девочке полегчало.

Утром Оксана, не ожидая ничего плохого, пошла будить Верочку.

– Мама, я встать не могу, – сказала Вера маме.

Что случилось? Оксана в ужасе принялась звонить в скорую. Слава Богу, врачи приехали быстро:

– Ваш ребенок между жизнью и смертью. Сахар – двадцать пять. Срочно нужно ехать в больницу, иначе девочка впадет в кому.

Несколько дней Вера провела в реанимации. И все эти дни Оксана рыдала от горя. И пыталась узнать, как помочь дочери. Может, нужна пересадка внутренних органов. Оксана была готова и на это – отдать Верочке все, что нужно, лишь бы она была здорова. Как позже выяснилось, облегчить жизнь Веры могла бы помпа.

Уже целый год Вера и ее мама учатся жить заново. Жить со страшным диагнозом – диабет.

Казалось бы, что страшного в диабете? Ведь с ним живут многие люди. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в России от сахарного диабета страдают больше пяти миллионов человек. Но все-таки сахарный диабет входит в тройку самых опасных заболеваний. Последствия недуга – от потери зрения до летальных исходов.

Когда болезнь проходит в легкой форме, то человек может жить нормальной жизнью. Поддерживать сахар в норме помогает просто диета.

Но если заболевание тяжелое, сахар в крови может сильно колебаться в течение суток – здесь спасают только постоянные уколы инсулина. И каждый такой укол – это мощный удар по организму. И именно такая форма заболевания у Веры.

Теперь в жизни Веры самое главное – это контроль. Питание строго по времени. Питание, просчитанное до каждого грамма и каждого углевода. А еще постоянные уколы инсулина, которые Вера научилась делать сама.

Пока сверстники гуляют, общаются, Вера учится рассчитывать свое питание. Пока у них проходит самая радостная пора жизни, Вера живет в депрессии и не верит в лучшее. Она бросила рисование и театральный кружок, совсем замкнулась в себе.

Когда в новостях говорят о том, что проводятся испытания вакцины или какого-то лекарства, Вера то ли с надеждой, то ли с усмешкой говорит:

– Может, к моим 18-ти изобретут таблетку от сахарного диабета?!

Вера отчаялась и не верит, что все у нее будет хорошо. Но как же ей хочется, чтобы ее жизнь была такой же, как у ее сверстников. Или хотя бы немного проще.

Оксана узнала, что помпа может помочь Вере. Она будет сама в течение дня подавать нужную дозу инсулина в организм. В Барнауле семья попыталась встать на очередь, но врачи говорят, что ждать придется долго. Оксана подала заявку в Москву и получила радостный ответ. Уже в марте их готовы принять на установку помпы.

На поездку в Москву им выдали билеты на поезд, на самолет дают только тем детям-инвалидам, которые не могут сидеть. Конечно, Оксане страшно ехать так, она не знает, как обеспечить для Веры в поезде необходимое питание. Но другого выхода нет.

Билет дается на определенную дату, но Оксана не знает, когда девочку отпустят из больницы. Какое-то время им с дочкой точно придется прожить в Москве. На какие средства они будут там жить, семья не знает.

Воспитывать трех детей не так уж просто для любой семьи. А когда весь доход семьи – это зарплата мужа 11 000 рублей и пенсия ребенка-инвалида, еще сложнее. Оксана с мужем откладывают что могут, но этого недостаточно. Именно поэтому они обратились за помощью в фонд "Облака".

Работники Фонда изучили цены в хостелах Москвы и средняя недорогая цена составляет 700-800 рублей. Самая минимальная цена – 500 рублей.

Чтобы помочь маме и Вере провести в Москве необходимое время, пока девочке будут менять помпу, нужно 22 500 рублей. Проживание для мамы на 30 дней стоит 15 000. Проживание для Веры 15 дней – 7 500 рублей.

Сейчас невозможно просто взять и вылечить Веру, ведь, правда, таблеток от диабета пока еще не изобрели. Но ей можно помочь жить нормально и избегать скачков сахара, которые так опасны для организма, особенно для детского. 

Вере очень нужна поддержка и помощь.

Общая сумма сбора – 22 500 рублей.

Реквизиты для перевода с сообщением "помогаю Вере": 

– пожертвование через сайт: www.fondoblaka.com/pozhertvovat
– через сбербанк-онлайн №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда); 
– по номеру телефона, привязанного к вашей карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.; 
– отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака 300 (сумма после пробела может быть от 50 рублей); 
– для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, мы содержим расчетный счет в Альфа-Банке и также все поступления адресные от физических лиц мы публикуем в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. 

Фонд не решился сделать снимок Веры и написать ее имя. На фото ее руки, которые держат прибор, где отражается уровень сахара в крови. Если вы хотите убедиться, что эта история правдива, со всеми подтверждающими документами семьи вы можете познакомиться в Фонде.

Спасибо, что вы помогаете подопечным семьям Фонда "Облака" и деткам, которые в них подрастают.


Адрес фонда "Облака" в Барнауле: 
пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание) 
Телефон фонда: (3852) 590-180.
Сайт фонда: www.fondoblaka.com
#фондоблака #помогаемдетям #барнаул

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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