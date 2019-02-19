Житель Барнаула, сбивший насмерть пожилую женщину на пешеходном переходе. Предстанет перед судом.
Как сообщили в краевой прокуратуре, водителю инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
"Следствием установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем Mazda двигался по ул. Матросова, в нарушение требований п. 14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу пешеходу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в районе дома №15 допустил на нее наезд", — указывают в ведомстве.
Напомним, что это ДТП случилось в марте прошлого года. В результате женщине была причинена открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, от которых на месте дорожно-транспортного происшествия она скончалась.
Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Комментарии
Это получается Дроздов должен сидеть до 10 лет и не заниматься определенной деятельностью на определенных должностях до 6 лет? Раз уж двоих убил...
Закон суров только для простых смертных...
До этого бабушка 50 лет дорогу переходила, ее ВСЕГДА пропускали
19.02.2019 12:31
гость
вас заклинило?
5 лет это по тому что на мазде, задавил бы на БМВ X6.....да на скорости 200км/ч.....да пьяный....то замяли бы!!!!