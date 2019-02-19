Жители села Смоленское пожаловались депутату Госдумы Александру Терентьеву на строительство вышки сотовой связи на месте спортивной площадки.

Как уточнили в пресс-службе партии "Справедливая Россия", которую и представляет депутат, коллективное обращение поступило от жителей микрорайона ПМК села Смоленское.

"Жители просят помочь им "отвоевать" спортивную площадку с твердым покрытием и комплексом снарядов для гимнастических упражнений. Как поясняют заявители, летом 2018 года группа неизвестных мужчин провела якобы разведку водных ресурсов на территории данного спортивного объекта, а "с 12-го по 14 февраля в указанном месте оперативно были возведены бетонные опоры, завезен гравий, после чего при помощи техники началось заглубление в почву, как позднее выяснилось, под площадку будущей вышки МТС", — уточнили в партии.

Местные жители обратились к главе района и в надзорные органы, и даже своими силами приостановили работу строительной бригады до прояснения ситуации.

В администрации предоставили экспертное заключение на проект расчетной санитарно-защитной зоны от 16.08.2018 года и санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.10.2018 года на проект установки антенной опоры.

При этом, по словам жителей, они так и не увидели документа, подтверждающего покупку участка или договор аренды на этот участок. Люди переживают, ведь от места указанного расположения вышки до жилого сектора расстояние менее 50 метров, а до дороги, по которой передвигаются, в том числе и родители с детьми в детский сад "Черемушки" всего восемь метров.

В компании МТС сообщили, что у них есть договор аренды с разрешением на строительство объекта связи и соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Эту площадку под строительство вышки оператору выбрали местные чиновники.