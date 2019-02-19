Житель Камня-на-Оби усугубил свое положение, когда во время суда по уголовной статье оскорбил прокурора.

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, в августе 2018 года при рассмотрении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти подсудимый, будучи недовольным позицией прокурора о своей виновности и необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы, высказывал слова грубой и нецензурной брани в адрес гособвинителя.

"За применение насилия к сотруднику полиции подсудимый направился в колонию строгого режима на 1 год 8 месяцев, а его оскорбление участника судебного разбирательства повлекло возбуждение уже нового уголовного дела", – добавляют в прокуратуре.

В итоге мужчине назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.