Жительница Шебалинского района похитила со счета бывшего возлюбленного более 100 тысяч рублей, пока молодой человек проходил службу в армии, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Правоохранители установили, что житель Горно-Алтайска был призван на срочную службу, а свой смартфон, к абонентскому номеру которого было подключено банковское онлайн-приложение, он оставил на хранение своей девушке, 24-летней жительнице Шебалинского района.

Пока парень служил, между молодыми людьми произошла ссора и они решили расстаться.

"Заявитель попросил свою бывшую возлюбленную выслать ему смартфон. Вскоре он получил посылку, однако вместо своего гаджета юноша увидел другой телефон. Восстановив sim-карту, он стал получать SMS-сообщения о списании с банковского счета денежных средств, полученных ранее в виде социального пособия. Полагая, что к хищению денег может быть причастна его бывшая девушка, молодой человек заблокировал доступ к счету", – уточняют в полиции.

После демобилизации молодой человек приехал домой и потребовал у бывшей пассии вернуть смартфон, а также признаться в краже денег.

"Вернуть смартфон девушка отказалась и свою причастность к хищению денежных средств отрицала. После чего молодой человек обратился за помощью к полицейским. Сельчанка для разбирательства была доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном. Она пояснила, что знала о наличии денег на банковском счете молодого человека. Воспользовавшись оставленным на хранение смартфоном, она перевела более 117 тысяч рублей на свою банковскую карту и потратила их на собственные нужды", – указывают в республиканском МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.