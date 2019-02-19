Замглавы ФАС Андрей Цыганов рассказал, почему стоимость продуктов должна расти, сообщает РИА "Новости".

По его словам, это неизбежно, ведь только при таких условиях возможно получение прибыли производителями и вкладывания части из этих средств в развитие производства.

Он пояснил, что если цены держатся на одном уровне, то это может свидетельствовать о картельном сговоре.

В условиях рыночной экономики цены скорее плавают. В качестве примера чиновник назвал стоимость яиц и птицы.

Активное развитие этого сектора привело к тому, что Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на 100%.

В результате цены на эту продукцию снижались. Но когда пришло время платить по кредитам, взятым на развитие производства, яйца за год подорожали на 25,9%, а птица – на 9,7%.

"В убыток себе никто работать не собирается", – констатировал Цыганов.