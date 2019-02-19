Âòîðíèê, 19 Ôåâðàëü, 14:04

Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ
Ðåêëàìà íà ñàéòå

Îïðîñû

Ñïåöïðîåêòû

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Îáü
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Ïðÿìîé ýôèð

Ñëóøàòü ðàäèîñòàíöèè Áàðíàóëà
Ãëàâíîå Êîììóíàëüíûå àâàðèè â Áàðíàóëå ×Ï â áàðíàóëüñêîì àýðîïîðòó Ñïîðû ïî ðóáêàì â ëåíòî÷íûõ áîðàõ Àëòàéñêîãî êðàÿ
Íîâîñòè

Ôîòîøîï-ìàñòåð, êîòîðûé ïîêîðèë èíòåðíåò ñâîèìè ðàáîòàìè

, ÈÀ "Àìèòåë"
19 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà âûøëà ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ ïðîãðàììû Photoshop 1.0
Ôîòî: twitter.com/fjamie013

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Â Twitter åñòü àêêàóíò ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíåðà Äæåéìñà Ôðèäìàíà, â êîòîðîì òîò î÷åíü îñòðîóìíî "èñïðàâëÿåò" ôîòîãðàôèè îò èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé. Äæåéìñà óæå ïðîçâàëè ñàìûì ñìåøíûì ìàñòåðîì ôîòîøîïà â èíòåðíåòå. 

"Ýé, ìîæåøü, ïîæàëóéñòà, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ÿ ñòîÿë íà Ìàðñå è óêàçûâàë íà Çåìëþ?"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ!

 "Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü, ÷òîáû íàøà ïîäðóãà áûëà îäíîãî ñ íàìè ðîñòà?"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

"Ñëóøàé, Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòî âûãëÿäåëî êàê ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ? Ñïàñèáî :)"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ!

"Äæåéìñ, ñäåëàé òàê, ÷òîáû ìîÿ ôóòáîëêà âûãëÿäåëà íå òàêîé ìÿòîé".

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"Ïðèâåò, ÷óâàê! Ñäåëàé òàê, áóäòî ìîÿ äåâóøêà ïîéìàëà ðûáó!"

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"Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ýòà ôîòîãðàôèÿ, íî íå ìîã áû òû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïàðåíü ñáîêó íå âûãëÿäåë òàê, áóäòî îí ìî÷èòñÿ íà ñâîèõ äåòåé?"

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"Ïðèâåò, Äæåéìñ. Ñäåëàé ìíå, ïîæàëóéñòà, ïëÿæíîå òåëî, êîòîðîå ìîãëî áû ñðàâíèòüñÿ ñ ïðåêðàñíîé ôèçè÷åñêîé ôîðìîé ìîåé æåíû!"

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 "Ïðèâåò Äæåéìñ! Ñäåëàé òàê, áóäòî ÿ äåðóñü ñ ãóñåì!"

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"Ïðèâåò, Äæåéìñ. ß õî÷ó ïîñòàâèòü ýòî ôîòî íà ñâîþ àâàòàðêó, íî ÿ õî÷ó áûòü óâåðåííûì, ÷òî ëþäè áóäóò çíàòü, êòî èç òðîèõ ÿ. ß â ñèíåé ôóòáîëêå"

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"Ìîæåøü ïðèôîòîøîïèòü ìîå ëèöî ê ýòîìó òåëó?"

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"Ñäåëàé ìîå ëèöî íå òàêèì êðóãëûì!"

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"Ïðèâåò, ÿ õî÷ó ñóïåðáîëüøóþ ãðóäü. Ìîæåøü ïîìî÷ü, ïîæàëóéñòà? Ñïàñèèèèáî"

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Äåâóøêà óêðàëà ñî ñ÷åòà âîçëþáëåííîãî áîëåå 100 òûñÿ÷, ïîêà òîò áûë â àðìèè 2
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Â Áàðíàóëå ñòîëêíóëèñü äâà àâòîáóñà, ïîñòðàäàë ïàññàæèð 0
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© ÈÀ «Àìèòåë», 1999 — 2019
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ "Èíòåðíåò-Ñàéò ÀÌÈÖ.ÐÓ" Ýë № 77-4905 îò 30.10.01 Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ÀÌÈÒÅË ÈÀ № ÒÓ 22 — 00695 îò 14.08.2017 Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àëòàéñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àëòàé
Ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ "Àìèòåë", Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Îêñàíà Áàññàóýð.

Ðîññèÿ, Àëòàéñêèé êðàé, 656049 ã. Áàðíàóë, ïð. Ñîöèàëèñòè÷åñêèé, 109
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