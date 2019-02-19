Â Twitter åñòü àêêàóíò ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíåðà Äæåéìñà Ôðèäìàíà, â êîòîðîì òîò î÷åíü îñòðîóìíî "èñïðàâëÿåò" ôîòîãðàôèè îò èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé. Äæåéìñà óæå ïðîçâàëè ñàìûì ñìåøíûì ìàñòåðîì ôîòîøîïà â èíòåðíåòå.
"Ýé, ìîæåøü, ïîæàëóéñòà, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ÿ ñòîÿë íà Ìàðñå è óêàçûâàë íà Çåìëþ?"
"Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü, ÷òîáû íàøà ïîäðóãà áûëà îäíîãî ñ íàìè ðîñòà?"
"Ñëóøàé, Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòî âûãëÿäåëî êàê ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ? Ñïàñèáî :)"
"Äæåéìñ, ñäåëàé òàê, ÷òîáû ìîÿ ôóòáîëêà âûãëÿäåëà íå òàêîé ìÿòîé".
"Ïðèâåò, ÷óâàê! Ñäåëàé òàê, áóäòî ìîÿ äåâóøêà ïîéìàëà ðûáó!"
"Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ýòà ôîòîãðàôèÿ, íî íå ìîã áû òû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïàðåíü ñáîêó íå âûãëÿäåë òàê, áóäòî îí ìî÷èòñÿ íà ñâîèõ äåòåé?"
"Ïðèâåò, Äæåéìñ. Ñäåëàé ìíå, ïîæàëóéñòà, ïëÿæíîå òåëî, êîòîðîå ìîãëî áû ñðàâíèòüñÿ ñ ïðåêðàñíîé ôèçè÷åñêîé ôîðìîé ìîåé æåíû!"
"Ïðèâåò Äæåéìñ! Ñäåëàé òàê, áóäòî ÿ äåðóñü ñ ãóñåì!"
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Êîììåíòàðèè
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