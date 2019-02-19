Столкновение двух пассажирских автобусов "Даймлер Бенц" произошло вечером 18 февраля в Барнауле, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП случилось около 19:30 на проспекте Строителей. В аварии с участием общественного транспорта пострадал один из пассажиров.

51-летний мужчина получил травмы. Ему оказана медицинская помощь в городской больнице. Потребовалась госпитализация.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.