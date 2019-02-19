Депутата парламента Алтайского края Андрея Волкова лишат мандата, если суд признает его виновным. Однако, не обязательно это приведет к довыборам. Так ответил на вопрос корреспондента портала Amic.ru глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов в рамках онлайн-конференции на сайте парламента.

"Одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата является вступление в законную силу обвинительного приговора суда, связанного с лишением свободы, в отношении депутата. Следует отметить, что в данном случае не имеет значение будет ли назначено наказание в виде лишения свободы реально или условно", — сказал Осипов.

В данном случае он ссылается на статью 4 закона Алтайского края "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания".

Речь идет о депутате фракции "Единая Россия" Андрее Волкове, которого, как учредителя управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", обвиняют в присвоении и растрате денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения. Сейчас его дело передано в суд.

Андрей Осипов уточнил, что полномочия депутата не прекращаются автоматически сразу после решения суда, для этого требуется решение депутатского корпуса на очередной сессии.

Это имеет значение ещё и потому, что Андрей Волков прошёл на выборах в АКЗС по одномандатному округу. Для того, чтобы после его выхода из состава парламента, если такое произойдет, передать мандат другому депутату, требуется провести дополнительные выборы.

И тут тоже есть временные ограничения.

"Если до майской сессии АКЗС (сессии проводятся в последний четверг месяца — прим.ред.) не будет вступившего в законную силу обвинительного приговора, связанного с лишением свободы, дополнительных выборов 8 сентября 2019 года не будет, так как Заксобрание не сможет принять решение о назначении выборов в установленные сроки", — уточнил Осипов.

Но и в 2020 году провести дополнительные выборы уже не получится. По закону довыборы не назначаются и не проводятся, если депутат будет избран на срок менее одного года до конца полномочий. А полномочия АКЗС заканчиваются как раз к 13 сентября 2020 года. Так что если суд вынесет обвинительное решение позже мая 2019 года, то место будет пустовать до следующих выборов.

Аналогичная ситуация, судя по всему, и по депутату Ирине Тепловой. В апреле прошлого года начался суд, где она выступает в качестве обвиняемой в растрате. Она тоже избрана в АКЗС по одномандатному округу № 31 (часть Бийска).