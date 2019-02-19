Известный певец и композитор Доминик Джокер женится на уроженке Барнаула Екатерине Кокориной, сообщает модный журнал wmj.ru.

Свадьба назначена на 26 февраля. Решение стать мужем и женой пришло паре после нескольких лет романтических отношений и совместно записанных песен.

Напомним, возлюбленные познакомились на шоу "Голос", где Доминик был наставником барнаульской команды, в которую входила Катя.

Ранее бывший участник "Фабрики звезд" уже был женат и развелся в 2015 году. От первого брака у него родились двое детей: Маркус и Мартин.