Известный певец и композитор Доминик Джокер женится на уроженке Барнаула Екатерине Кокориной, сообщает модный журнал wmj.ru.
Свадьба назначена на 26 февраля. Решение стать мужем и женой пришло паре после нескольких лет романтических отношений и совместно записанных песен.
Напомним, возлюбленные познакомились на шоу "Голос", где Доминик был наставником барнаульской команды, в которую входила Катя.
Ранее бывший участник "Фабрики звезд" уже был женат и развелся в 2015 году. От первого брака у него родились двое детей: Маркус и Мартин.
Комментарии
Шоу Голос?????
Ну ладно, у тебя сценический псевдоним. Но как же нужно ненавидеть всё русское чтобы называть так своих детей...
Доминик Джокер НИКОГДА не был наставником в шоу ГОЛОС
строгают детей безотцовщина кругом и скорее дальше женится
2
19.02.2019 14:46
- гость -
уж лучше так, чем Ксенофонт и Фемистоклюс....
да , к 50 всегда на молодых девочек тянет