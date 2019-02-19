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Научный центр Российской академии образования появится в Алтайском крае

, ИА "Амител"
19 февраля правительство Алтайского края и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Российская академия образования и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает размещение в регионе научного центра при академии, а также регионального отделения словесности.

Как сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, система образования региона – это 1,5 тысячи учреждений, 500 тысяч обучающихся, около 40 тысяч педагогических работников.

"Конечно, излишне говорить, насколько актуальным для нас является задача и вопрос повышения качества образовательных услуг, формирование единого образовательного пространства, обеспечение современных условий для деятельности наших образовательных учреждений", – сказал глава региона.

Он отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед системой образования масштабные задачи, среди которых – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В решение этих задач свой вклад должен внести и Алтайский край. В этом ему будет помогать Российская академия образования.

"Я убежден, что наша совместная деятельность по реализации государственной политики в сфере образования, обмен опытом и профессиональными наработками, создание в рамках соглашения научного центра, регионального отделения словесности позволит вывести на новый уровень систему образования в крае. Это поможет усовершенствовать инфраструктуру повышения квалификации педагогов и наладить непрерывное методическое сопровождение перспективных проектов и идей в этой сфере", – сказал Томенко.

По словам президента ФГБУ "Российская академия образования" Юрия Зинченко, научный центр при академии и отделения словесности создаются для сохранения и развития позиций русского языка в современной России.

"Инициаторами создания Общества русской словесности стали президент Российской академии образования Людмила Вербицкая и патриарх Кирилл. Общество уже три года работает и у него есть региональные отделения. Создание отделения словесности в Алтайском крае посвящено вопросам сохранения и развития русского языка. С одной стороны, это живое, вечно изменяющееся явление. Вопрос в том, чтобы эти изменения не происходили во вред самому языку и культуре. Языки народов России это тоже большой пласт и большая часть деятельности, мы большая страна и второй такой нет", – сказал Зинченко.

Он также заявил, что Алтайский край станет пилотным регионом в большом исследовании, проводимом Российской академией образования.

"Мы сейчас не знаем, кто такой современный ребенок, мы все говорим, что они из цифрового поколения, при этом вспоминаем, что наши учителя из аналогового поколения, и между ними большой разрыв. И возникает проблема, когда молодой учитель оканчивает педагогический университет и приходит в школу, как ему удержать внимание этих детей? Как ему можно эффективно построить образовательный процесс? Каким образом сделать систему образования интересной и эффективной? Проект как раз посвящен этим аспектам, которые позволят выявить особенности современного ребенка, дать обратную связь учителю, родителям и в целом понять, кто такой современный российский ребенок", – рассказал президент академии.

Пилотное исследование будет проходить в Алтайском крае в 2019 году, а в 2020 году оно пройдет и в других регионах.

Виктор Томенко, в свою очередь, добавил, что отделение словесности и научный центр должны внести свою роль в сохранение языка.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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