Вынесен приговор жителю Новосибирска, который жестоко избил и ограбил продавца торгового павильона, отказавшегося дать "взаймы", сообщает региональная прокуратура.

События разыгрались 24 января 2018 года. В этот день 39-летний мужчина зашел в торговый павильон на улице Выборной.

Как установлено судом и следствием, мужчина потребовал у сотрудницы заведения дать ему "взаймы" денег, алкоголь и сигареты.

В противном случае он пригрозил убить женщину. Получив отказ, он нанес ей удары различными предметами, в том числе ножом, обогревателем и чайником.

Оставив жертву истекать кровью, он скрылся, взяв с собой ее мобильный телефон, 10 тыс. рублей, серебряные серьги и кольцо.

Медикам удалось спасти от гибели местную жительницу. У нее диагностированы тяжелые травмы, в частности несколько переломов.

Мужчину признали виновным по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, сопряженное с разбоем").

Горожанина приговорили к 15,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.