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Жители Алтая, возможно, смогут летать в Москву и на Дальний Восток за 5-8 тысяч

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Аэропорт Барнаула может стать базой для новой в России региональной авиакомпании

Аэропорт Барнаула может стать одним из четырех базовых в России для новой региональной авиакомпании, которую будут создать на базе Utair по инициативе правительства России. Если это произойдет, то жители региона смогут летать в Москву и обратно за 4-5 тысяч рублей, на Дальний Восток за 8 тысяч. Об этом журналистам сообщил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов во время подписания в Барнауле документа о сотрудничестве с местным отделением "Единой России".

По словам Зотова, вместе с руководством партии они будут добиваться того, чтобы Барнаул стал одной из четырех базовых точек создающегося лоукостера. Это поможет привлечь на Алтай дополнительное количество туристов со всех уголков страны. Сейчас рассматриваются места стыковки при перелете в Москву. Таких аэропортов уже несколько: красноярский аэропорт базовый для "Аэрофлота", ростовский – для "Азимута", калининградский – для четырех компаний. Барнаул тоже может стать точкой притяжения. Так, в Калининграде, как пояснил Зотов, жители могут летать в Рим, например, за 1,5 тысячи рублей. А раньше стоимость была 13 тысяч.

"В Европе все бюджетные перевозчики работают между малыми городами, и как раз барнаульский аэропорт не является крупным городом, но это та базовая точка, которая будет распределять какие-то потоки и даст возможность в том числе улететь в Китай, Казахстан, Юго-Восточную Азию именно из Барнаула по выгодной цене", – сообщил Зотов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок, для этого может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания. Рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции.

Utair – четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2018 году она перевезла 7,9 млн пассажиров. В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72.

Крупнейшие акционеры – созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Отметим, что проект реконструкции барнаульского аэропорта имени Германа Титова оценивается в 2,7 миллиарда рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

19.02.2019 15:06
- гость -

а возможно и не смогут

0  0
19.02.2019 15:07
- гость -

И наоборот в москву за 8 на восток за 4

0  0
19.02.2019 15:10
- гость -

Та самая авиакомпания, что на детях инвалидах бабло срубила? (13 мест на 3 пассажиров)
со здоровых вообще 3 шкуры драть не станет?

0  0
19.02.2019 15:13
- гость -

" председатель общероссийского объединения пассажиров" --- это что за "рога и копыта"? Да еще наверно на государственных харчах..

0  0
19.02.2019 15:16
Борис

Ключевое слово - возможно, А вот как оно повернется, передом или задом, то смотря на многие обещания и нац проекты, которых было, ка из рога изобилия, то скорей, что будет задом.

0  0
19.02.2019 15:37
гiсть

возможно, и летное училище возродят. возможно)

0  0
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