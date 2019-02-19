Главный бухгалтер детских садов в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранителями установлено, что с 2013 по 2016 год обвиняемая, злоупотребляя доверием заведующей детским садом, подделала электронные документы и указала недостоверные сведения, посредством чего похитила со счетов учреждения денежные средства в виде компенсации родительской платы в сумме более 167 тысяч рублей, а также около 20 тысяч рублей излишне перечисленной родительской платы.

Кроме того, в 2017 году женщина, будучи в должности главного бухгалтера уже другого детского сада, совершила аналогичное преступление, похитив около 16 тысяч рублей.

"Вину в предъявленном обвинении главбух признала в полном объеме, написав явку с повинной и добровольно возместив причиненный материальный ущерб на сумму более 100 тысяч рублей", – добавляют в полиции.

Уголовное дело направлено в суд.