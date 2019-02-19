Правоохранительные органы провели операцию по задержанию с поличным на взятке врио главы городского округа Дзержинского в Московской области Сергея Грибинюченко, сообщает региональное управление СКР.

В понедельник, 18 февраля, чиновника поймали во время получения 20 тысяч долларов от действующего под контролем правоохранителей лица.

Как установлено следствием, Грибинюченко за столь крупное вознаграждение согласился оказывать покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов.

Примечательно, что это "аукнулось" еще прошлое место работы подозреваемого. Используя должное положение главы Пушкинского муниципального района Московской области, он продавливал нужные контракты.

Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") продолжается.

Если вина Грибинюченко будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.