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Популярный торгово-выставочный центр Барнаула меняет культурный облик горожан

, ИА "Амител"
В галерее искусств "Республика ИЗО" уникальные произведения готовы подарить неизгладимые впечатления каждому

Барнаул – город талантливых людей: здесь проживает немало художников, дизайнеров и фотографов. Однако городская среда зачастую не дает им возможности для самовыражения и культурного роста, поэтому ТВК "Республика" решил помочь в этом молодым талантам.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШОПИНГ

Сегодня торговый центр – это не просто место для покупок: это территория досуга горожан, на которой они могут приобщиться к культурной жизни Барнаула. ТВК "Республика" – это не только огромное пространство с товарами для ремонта, мебелью, интерьерными решениями, но и территория эстетического удовольствия и впечатлений! С 2012 года галерею искусств "Республика ИЗО" торгово-выставочный центр заботливо приютил под своей крышей, и с тех пор активно участвует в ее жизни и развитии, помогая организовывать выставки молодых художников, авторские встречи, презентации и прочие увлекательные события.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ СЕГОДНЯ

Сегодня галерея искусств предлагает вниманию горожан следующие персональные выставки:

– "#фрагмент №1" Павла Бакушкина;

– "Почти забытый мир" Юрия Гребенщикова;

– "Бесконечность – не предел" Виктора Ушакова;

– "Вышивка" Валентины Мамаевой;

– "В формате времени" студентов колледжа УлтГУ и многие другие.

ТВК "Республика" постоянно работает над развитием и ростом галереи искусств, предлагая жителям города и другие форматы культурного времяпрепровождения. Так, ведутся переговоры с несколькими крупными проектами – такими как "ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО", "Выставка исчезающих картин "Мир ультрафиолета".

Получить информацию о жизни ТВК "Республика" можно на официальном канале INSTAGRAM – @tvk_respublika. Здесь каждый найдет то, что будет ему интересно и не оставит равнодушным.

Напомним, что ТВК "Республика" – это профильный торговый комплекс Барнаула общей площадью 42 000 кв.м. Среди арендаторов – гипермаркет строительных и отделочных материалов, магазины корпусной и мягкой мебели, а также бытовой техники и предметов интерьера.

ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Сайт
Группа "ВКонтакте"
Инстаграм

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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