Путин перед посланием Федеральному Собранию отдохнул на Алтае

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин перед посланием Федеральному Собранию, с которым он выступит 20 февраля, провел выходные в Республике Алтай. Как утверждает источник "Новостей Горного Алтая", это был частный визит в "Алтайское подворье", расположенное в Онгудайском районе на слиянии рек Катунь и Урсул. Это место считается "местом силы", где можно подзарядиться энергией.

Издание утверждает, что косвенным свидетельством визита главы государства в регион является то, что субботним вечером в Горно-Алтайск прибыл самолет Ан-148 специального летного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства. Затем самолет улетел в Москву, вернулся в Горно-Алтайск в понедельник и после короткой остановки отправился в столицу страны.

Портал напомнил, что Владимир Путин часто посещает Горный Алтай с частными визитами. Официально он был здесь лишь один раз – в сентябре 2014 года после масштабного наводнения, произошедшего летом как в республике, так и в ряде других регионов Сибири. В 2015 году СМИ писали о том, что Путин отдыхал на даче с бывшим итальянским премьер-министром Сильвио Берлускони.