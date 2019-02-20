В Госдуму будет внесен законопроект об упрощении подачи деклараций для муниципальных депутатов. "Единая Россия", которая выступает инициатором, таким образом попытается решить проблему массового выявления ошибок в декларациях мундепов, за что те лишаются мандатов.

С таким предложением выступил Секретарь генсовета партии Андрей Турчак на межрегиональном муниципальном форуме общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" в Хабаровске.

Алтайские единороссы предложение полностью поддерживают, потому что в регионе проблема с декларациями почти повсеместная.

"На протяжении трех последних лет мы ставили данный вопрос перед депутатами Государственной Думы. Поэтому заявление Андрея Турчака – это ответ и на наши предложения по упрощению процедуры декларирования доходов для муниципальных депутатов", – прокомментировал член Президиума Регионального политсовета "Единой России", председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов.

Он напомнил, что в регионе более восьми тысяч депутатов муниципального уровня.

По словам Трофимова, подготовка и сдача деклараций для многих сложна как с точки зрения оформления перечня документов, так и морально.

Напомним, сегодня по закону подавать данные о доходах себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей обязан депутат любого уровня. Вот только за серьезные ошибки депутатов сел, районов и городов мандатов лишают через суд. Так, ошибки были найдены в декларациях депутатов Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, районов и сел региона. Дела некоторых сейчас рассматриваются в суде и им реально грозит досрочная сдача мандатов.

А вот депутаты регионального парламента или Госдумы обычно отделываются предупреждениями. Отметим также, что на муниципальном уровне почти все народные избранники работают без оплаты труда и набрать кандидатов с каждым годом становится все труднее.