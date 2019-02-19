Резкий всплеск атак банковских троянцев RTM и Buhtrap на российские компании зафиксировали специалисты Kaspersky Lab, сообщает oane.ws.

Так, в четвертом квартале 2018 года количество устройств, подвергшихся нападению указанных вирусов, превысило 90 тысяч. При этом 90% от всех попыток заражения пришлось на Россию.

С начала 2019 года зафиксировано 200 атак вирусом Buhtrap и более 30 тысяч – RTM. Совместно загружаясь, вирусы помогают злоумышленникам подменивать реквизиты в платежных документах.

По оценкам экспертов, каждая такая транзакция на счета хакеров может достигать до миллиона рублей.