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Житель Барнаула, подозреваемый в убийстве собственной матери, определен под стражу, сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, что преступление было совершено 16 февраля в одной из квартир многоэтажки по улице Малахова. Согласно данным следствия, молодой мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с матерью с силой нанес ей несколько ножевых ударов.

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От причиненного ранения 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый скрылся, но спустя несколько часов был задержан.

"Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, поскольку имелись основания полагать, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия или суда, а также оказать давление на свидетелей по уголовному делу", – отмечают в надзорном ведомстве.