Фото: РБК

Четверть всего элитного жилья в Москве располагается в деловом центре "Москва-Сити". Из него всего девять пентхаусов, которые совокупно оцениваются в 5,5 млрд рублей , пишет РБК со ссылкой на аналитиков компании Knight Frank.

Самая дорогая квартира в небоскребах "Москва-Сити" – трехуровневые апартаменты под стеклянным куполом в комплексе "Башня Федерация". Пентхаус площадью 2,2 тыс. квадратных метров располагается на 95-97 этажах и стоит около 2,2 млрд рублей.