Жилье в новостройках в центре Барнаула в 2018-2019 годах пользуется большей популярностью, чем ранее. Во-первых, можно экономить время и деньги на перемещениях. Во-вторых, квартира становится выгодным объектом для инвестиций. В-третьих, на рынке есть действительно привлекательные предложения.

Эксперт в области недвижимости Сергей Мезенцев считает, что жилье в центре Барнаула сейчас – один из самых выгодных вариантов для покупки. Именно здесь сосредоточена вся деловая активность и культурная жизнь города. И эта территория будет только развиваться. В первую очередь – из-за планов по реновации Центрального района.

В 2018 году архитекторы, городские и краевые власти, общественники и застройщики пришли к выводу, что вместо ветхих и непригодных для жизни строений должны появляться современные жилые комплексы и комфортная городская среда: тротуары, парки, места отдыха, парковки, школы и детские сады. Все, что нужно для комфортной жизни – под рукой.

"Я сам живу в Индустриальном районе, а работаю в центре, а значит, трачу минимум два часа в день на дорогу: час утром и час вечером, – говорит Мезенцев. – В этом плане хорошие жилые комплексы в центре Барнаула крайне выгодны. Например, именно поэтому мы часто рекомендуем ЖК "Новый Квартал" нашим клиентам, особенно молодежи: за 10 минут можно пешком дойти буквально до любого места в центральной части – вузов, культурных учреждений, торгового центра "Галактика" и других".

Напомним, в "Новом Квартале" продаются 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры различных планировок. Они спроектированы по законам эргономики и оптимальной организации жилого пространства. Поэтому, отмечают эксперты, даже квартира 25 "квадратов" может вместить больше, чем 30. Внутри – горизонтальная и вертикальная шумоизоляция, утепленные лоджии.

Эксперт также говорит, что хорошее предложение – это скидки для иногородних покупателей жилья и программа trade-in, по которой можно отдать свою старую квартиру в счет оплаты новой.

ЖК "Новый Квартал"

г. Барнаул,

ул. Челюскинцев, 80-в

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