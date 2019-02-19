Бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова выпустили из мордовской колонии на свободу, сообщают "Вести" со ссылкой на адвоката Андрея Виканова.

Ранее Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").

Осужденный освобожден от уголовного наказания. Прокуратура поддержала такое решение. Оно вступило в силу сегодня, 19 февраля.

Напомним, экс-разведчик с конца 2010 года отбывал наказание за подготовку вооруженного государственного переворота. По версии обвинения, его преступный умысел заключался в том, чтобы захватить воинские части во Владимирской области, а оттуда "двинуться на Москву".

Срок, полученный за это преступление, отбыт, однако, будучи уже за решеткой, Квачков записал видеообращение к своим сторонникам и разместил его в интернете.

Эксперты признали ролик экстремистским, так как в нем были призывы к совершению негативных действий в отношении представителей государственной власти в России. И за это к наказанию пенсионера добавили еще полтора года.

Также Квачкову инкриминировали покушение на нынешнего главу "Роснано" Анатолия Чубайса, но суд счел доводы следствия неубедительными и оправдал отставного военного.