В семействе пицц кафе Manhattan-pizza* случилось пополнение, и к привычному ассортименту больших американских пицц на пышном тесте добавились "Ранчо", "Барбекю", "Дьяволо" и "Бавария". А итальянские пиццы на тонком тесте пополнились пиццами "Парма" и "Пикабу с колбасным бортиком". Новые пиццы отличаются большим количеством мяса, колбас, бекона и сыра. Они невероятно вкусные и сытные!
Заказать как новинки, так и уже полюбившиеся пиццы можно во всех кафе Manhattan-pizza города Барнаула и на доставку.
Кстати, в преддверии мужского праздника – 23 Февраля – на доставке Manhattan-pizza проходит акция – третья пицца в подарок! При заказе двух больших пицц вы получаете в подарок пиццу "Пепперони" весом 700 гр. по промокоду 3019. Акция действует до 28.02.2019 г.
В Manhattan-pizza всегда вкусно и качественно!
Адреса кафе Manhattan-pizza в Барнауле:
пр. Строителей, 25
ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"
пр. Ленина, 102в, ТЦ "Пионер"
Павловский тракт, 251в, ТРЦ "Европа"
пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"
ул. Балтийская, 16, ТЦ "Праздничный"
Служба доставки Manhattan-pizza:
тел. 22-66-22, 22-66-99
Сайт
ООО "ФорТрейд", ОГРН 1042202269670, г. Барнаул, ул. Анатолия, 20, корп. Н4, оф.3
*Манхеттен-Пицца — прим.ред.