В семействе пицц кафе Manhattan-pizza* случилось пополнение, и к привычному ассортименту больших американских пицц на пышном тесте добавились "Ранчо", "Барбекю", "Дьяволо" и "Бавария". А итальянские пиццы на тонком тесте пополнились пиццами "Парма" и "Пикабу с колбасным бортиком". Новые пиццы отличаются большим количеством мяса, колбас, бекона и сыра. Они невероятно вкусные и сытные!

Заказать как новинки, так и уже полюбившиеся пиццы можно во всех кафе Manhattan-pizza города Барнаула и на доставку.

Кстати, в преддверии мужского праздника – 23 Февраля – на доставке Manhattan-pizza проходит акция – третья пицца в подарок! При заказе двух больших пицц вы получаете в подарок пиццу "Пепперони" весом 700 гр. по промокоду 3019. Акция действует до 28.02.2019 г.

В Manhattan-pizza всегда вкусно и качественно!

Адреса кафе Manhattan-pizza в Барнауле:

пр. Строителей, 25

ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"

пр. Ленина, 102в, ТЦ "Пионер"

Павловский тракт, 251в, ТРЦ "Европа"

пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"

ул. Балтийская, 16, ТЦ "Праздничный"

Служба доставки Manhattan-pizza:

тел. 22-66-22, 22-66-99

Сайт

ООО "ФорТрейд", ОГРН 1042202269670, г. Барнаул, ул. Анатолия, 20, корп. Н4, оф.3

*Манхеттен-Пицца — прим.ред.