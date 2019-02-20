Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд МСП" приглашает производителей товаров для детей к участию в Международной специализированной выставке KIDS RUSSIA ("Кидз Раша"), которая будет проходить с 12 по 14 марта 2019 года в Москве.

Ежегодная встреча профессионалов на инновационной отраслевой выставке, задающей тренды в российской индустрии товаров для детей, проводится в 13-й раз. Это самая перспективная и быстрорастущая b2b выставка товаров детской индустрии в Восточной Европе.

В рамках выставки представлены товары и игрушки для новорожденных и малышей, детская одежда и обувь, аксессуары, детская мебель, новогодние игрушки, подарки, товары для школы и хобби, книги, развивающие игры, товары для активного отдыха, электронная и мультимедийная продукция.

"Алтайский Фонд МСП берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования. Координацию работы осуществляет центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП, – пояснил директор Фонда Антон Слободчиков. – Выставка такого уровня с поддержкой фонда – это шанс установить уникальные и ценные контакты. Предприниматели знакомятся с потенциальными партнерами и клиентами, которые съезжаются из всех уголков России, а также с заинтересованными международными посетителями со всего мира, прокладывая тем самым свой путь для будущего бизнеса".

KIDS RUSSIA в цифрах:

10 000 посетителей-специалистов из всех регионов России;

250 экспонентов из 13 стран;

30% посетителей являются новыми;

91% посетителей участвуют в принятии решений о закупках;

22,6% посетителей представляют специализированную розничную торговлю, еще 22,6% посетителей представляют оптовую торговлю и 13,5% посетителей – представители интернет-магазинов;

10 000 квадратных метров выставочной экспозиции.

Количество участников ограничено.

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в Центре "Мой бизнес" по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19. регистрация проходит на сайте мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

Алтайский край,

г. Барнаул,

ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 200 83 22

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