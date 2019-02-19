Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщают "Ведомости".

До последнего момента CityJet оставалась единственной европейской компанией, использующей эти российские самолеты.

Причины такого решения не сообщаются. Называются несколько версий, почему CityJet посчитала, что Sukhoi Superjet не стоит эксплуатировать.

Одна из основных – это неудобства, возникающие при ремонте. При каждой поломке приходится подолгу ждать запчастей, что на значительное время выводит самолет из авиапарка и уменьшает прибыль.

Другая версия – это смена бизнес-модели и поворот в сторону европейских партнеров.

Отметим, что в 2010-х годах выпущено свыше 150 самолетов. 35 из них приобрела авиакомпания "Аэрофлот", семь – CityJet.